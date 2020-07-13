13 июля 2020, 13:44
Заказчики могут получить первый вертолет «Ансат Aurus» в 2020 году
Замглавы Ростеха Владимир Артяков рассказал, что в этом году могут начаться поставки российского вертолета класса люкс «Ансат Aurus». Топ-менеджера процитировал сайт телеканала «Звезда».
По словам Артякова, переговоры с несколькими заказчиками по поставкам вертолета находятся в продвинутой стадии. Планируется, что первый «Ансат Aurus» заказчик получит уже в этом году. Замглавы «Ростеха» добавил, что летные испытания вертолета, который предназначен для перевозки пяти людей, завершились в начале 2020 года.