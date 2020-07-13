Заказчики могут получить первый вертолет «Ансат Aurus» в 2020 году

По словам Артякова, переговоры с несколькими заказчиками по поставкам вертолета находятся в продвинутой стадии. Планируется, что первый «Ансат Aurus» заказчик получит уже в этом году. Замглавы «Ростеха» добавил, что летные испытания вертолета, который предназначен для перевозки пяти людей, завершились в начале 2020 года.