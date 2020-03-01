Зайти на некоторые сайты теперь можно и при нулевом балансе

Операторам связи компенсации за это не предусмотрено. Большая четверка сотовых компаний не стала возражать, поскольку речь идет о небольших объемах трафика.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о проекте «Доступный интернет». Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе, он предложил сделать бесплатным доступ к социально значимым отечественным ресурсам.

В конце февраля в Минкомсвязи заявили, что бесплатно можно будет зайти не только на госсайты. Полный список подготовят в ближайшее время.

«Где-то в течение месяца [список бесплатных сайтов] появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы, и он точно не будет ограничен госсайтами», — заявил представитель ведомства.