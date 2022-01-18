Заходить на «Госуслуги» можно будет по биометрии

Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта «Госуслуги» с государственной биометрической системой. Он подразумевает возможность входа на сайт с помощью биометрических данных, написал «Коммерсант».

Источники газеты утверждают, что вскоре с помощью приложения граждане смогут сдавать образцы изображений лица и голоса, а чтобы ускорить сбор этих данных, Минцифры запланировало ограничение удаленного доступа к части услуг для тех, кто не хочет делиться биометрией.

Информация о том, что Минцифры заключило контракт с «Ростелекомом» на объединение единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг с государственной информационной системой «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС), появилась на сайте госзакупок 30 декабря 2021 года. Вход на сайт и в приложение с помощью биометрии — это техническое задание, которое должно быть выполнено к 5 декабря 2022 года.

Собеседник издания отметил, что все нововведения применяются только для безопасности пользователей, потому что электронную подпись можно передать или потерять, а с биометрией такого не произойдет.