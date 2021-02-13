Задержан хакер, торговавший личными данными россиян

Сотрудниками правоохранительных органов был задержан Ален Федоров. Хакер, который торговал персональными данным россиян. Если его вина будет доказана, ему грозят семь лет тюрьмы.

Об этом ТАСС сообщили информированные источники.

«Сотрудниками правоохранительных органов, а также специалистами в области компьютерной безопасности был установлен Федоров Ален Евгеньевич, который, по данным следствия, занимался продажей личных персональных данных россиян: копиями их паспортов, выписками из банков и другими документами потерпевших, — сказал собеседник агентства.

Федорову предъявлено обвинение по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершенный организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий.

Еще один источник агентства утверждает, что хакер признал свою вину и дал признательные показания.

В начале февраля стало известно о кибератаке иностранных хакеров, совершивших нападение на сайт Росгвардии.