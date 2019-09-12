В Белгороде стартовал всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT — 2019».

В государственной филармонии с 10 утра работают секции форума и стенды. Но презентационная площадка достаточно компактная. Сразу видно, что форум акцентирует свое внимание скорее на информационной части.

Одна из секций проходила в органном зале. Участники затронули тему импортозамещения в сфере информационных технологий в органах власти. На примере столичного региона рассказали, как происходит переход на российское программное обеспечение.

По данным ВЦИОМ 85% граждан считают, что российские IT-разработки могут конкурировать с зарубежными. Здесь подтвердили это фактами.

«В регионе мы идем очень быстрыми темпами. Мы понимаем необходимость этого, и мы понимаем собственные силы. Быстрее всего это, конечно, развивается в коммерческих секторах экономики, потому что там люди считают деньги. Медицина и инфраструктура, конечно, — это наш основной приоритет как региона», — отметил Тенгиз Алания, первый заместитель директора ГУ МОЦТ.

Все же главной темой встреч стала цифровая экономика. Как цифровизация изменила регион, и что ждать Московской области в ближайшие годы, участники форума узнают на грядущих секциях и рабочей группе.

Форум «ПРОФ-IT» стал первой в России площадкой, которая объединила в себе передовой опыт и знания в области региональной и муниципальной информатизации. Он проводится ежегодно с 2013 года, и ставит своей целью создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, которые будут полезны для реализации задач региональной информатизации и развития отраслей экономики.