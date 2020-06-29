Владельцам смартфонов рассказали, зачем отключать геолокацию

Службы геолокации есть на каждом современном мобильном телефоне. Иногда их работу стоит отключать: так личные данные останутся при вас, а смартфон дольше проработает.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко заметил в беседе с агентством «Прайм», что многие не обращают внимание на сбор информации по геолокации.

Отключить эту функцию в настройках устройства можно временно. Еще один вариант — ограничить к ней доступ различным приложениям.

«Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе», — пояснил Гриценко.

В пример он привел использование Instagram: приложение способно определить, что человек находится на Красной площади. Эти сведения оно передает другим приложениям-партнерам. Если ограничить приложению доступ к геолокации, то эти сведения останутся при пользователе.

Время работы телефона без подзарядки может вырасти, если полностью отключить геолокацию в настройках устройства. Гриценко подчеркнул, что поступать так необязательно. Алгоритмы современных гаджетов работают так, что информация о геолокации поступает временно, собирается она в фоновом режиме и на жизнеспособность батареи не влияет.