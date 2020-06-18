Принятие проекта о сетях 5G было заблокировано операторами
По их мнению, пишет газета «Коммерсант», лучше локализовать в России оборудование иностранных компаний. В противном случае, в стране до 2024 года новое поколение связи не появится.
С инициативой обязать операторов использовать российское оборудование в сетях 5G выступило Минкомсвязи. На заседании профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика» при голосовании по поправке мнения собравшихся разделились. Но затем предложение было заблокировано.
Президент Ассоциации больших данных и член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова уверена, что новое поколение связи может появиться в России уже в 2021 году, но для этого необходимо доработать показатели запуска.
В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщили изданию, что отечественное оборудование для строительства 5G может появиться к 2024 году, но планы запуска сети нельзя привязывать к срокам его готовности.
Директор отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексей Богданов предложил вступить в партнерские отношения с одним из зарубежных поставщиков оборудования. Это позволит рынку развиваться в конкурентной среде. Руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский заявил, что гибридные технологии с заимствованными компонентами позволят построить сеть нового поколения на условно отечественном оборудовании.
В конце мая в Швеции заработала первая общедоступная сеть 5G. Она позволит получить более быстрый интернет, моментальное соединение и возможность соединять устройства напрямую между собой.