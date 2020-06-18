Принятие проекта о сетях 5G было заблокировано операторами

Требование о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании, внесенное в федеральный проект «Информационная инфраструктура», было заблокировано рабочей группой АНО «Цифровая экономика». Объединение операторов связи уверено, что это положение вызовет существенное отставание от мировых лидеров.

По их мнению, пишет газета «Коммерсант», лучше локализовать в России оборудование иностранных компаний. В противном случае, в стране до 2024 года новое поколение связи не появится.

С инициативой обязать операторов использовать российское оборудование в сетях 5G выступило Минкомсвязи. На заседании профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика» при голосовании по поправке мнения собравшихся разделились. Но затем предложение было заблокировано.

Президент Ассоциации больших данных и член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова уверена, что новое поколение связи может появиться в России уже в 2021 году, но для этого необходимо доработать показатели запуска.

В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщили изданию, что отечественное оборудование для строительства 5G может появиться к 2024 году, но планы запуска сети нельзя привязывать к срокам его готовности.

Директор отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексей Богданов предложил вступить в партнерские отношения с одним из зарубежных поставщиков оборудования. Это позволит рынку развиваться в конкурентной среде. Руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский заявил, что гибридные технологии с заимствованными компонентами позволят построить сеть нового поколения на условно отечественном оборудовании.

В конце мая в Швеции заработала первая общедоступная сеть 5G. Она позволит получить более быстрый интернет, моментальное соединение и возможность соединять устройства напрямую между собой.