Ректор Бауманки вступился за Zoom-конференции

Руководитель МГТУ имени Баумана Анатолий Александров рассказал о своем несогласии с позицией депутатов, которые призывают вузы перестать использовать Zoom. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«В университете уже давно перешли с дистанционного обучения на более привычные формы связи, но несмотря на это, Zoom должен быть. Сегодня на нас эта ситуация не влияет, но случаи бывают разные. Когда у нас беда была эти полгода, хоть у нас есть свои разные платформы, но Zoom нас очень выручал», посчитал ректор.

Он также добавил, что не понимает, почему следует отказываться от использования платформы. Александров напомнил, что вузы — это про образование, науку. По его словам, это хороший инструмент.

Ранее обсуждалась информация о том, что Zoom будут ограничивать в использовании бюджетные государственные учреждения. Они будут отказываться от них в пользу аналогов, добавили в «Национальной службе новостей».