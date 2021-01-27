Камеру Instagram уличили в слежке за пользователями

Instagram может получить доступ к камере или микрофону смартфона независимо от желания пользователя. Произойти это может при просмотре новостной ленты или использовании чата.

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал агентству «Прайм», что такие случаи не единичные.

«В Instagram или других соцсетях камера или микрофон включались вне зависимости от желания пользователя», — заявил он, напомнив, что без активации доступа пользователем подобное происходить не должно.

Замеченные в нарушениях компании указывали на случайность ситуации и подтверждали ее недопустимость.

Кусков добавил, что владелец телефона в принципе является человеком, «о котором известно все». Речь идет о транзакциях, путешествиях и местонахождении — об этом говорят геоданные.

Чтобы сохранить информацию в тайне, например, при ведении переговоров, смартфон лучше полностью выключить. Либо оставить гаджет там, где нет возможности что-то увидеть, проследить или услышать через микрофон.

Сохранять бдительность помогут подсказки экрана: на нем всплывают сообщения о включении того или иного устройства. И оставлять такие уведомления без внимания не стоит.