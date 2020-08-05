Внешний вид новых компьютеров iMac совсем не изменился, но «начинка» претерпела кардинальные изменения. Apple заявляет, что ее компьютеры-моноблоки станут «самыми мощными в истории».

Моделям оставили классическую рамку вокруг экрана вместе с высокой «бровкой» с логотипом компании. При этом Apple серьезно вложилась в разработчиков и показала небывалые прежде результаты производительности.

Максимальная комплектация новых iMac состоит из увеличенного в два раза объема оперативной памяти, новейшего графического процессора и SSD накопителя объемом до 8 терабайт.

Экран устройства поддерживает технологию «true tone», которая дает монитору адаптироваться под окружающую среду, чтобы картинка была максимально сбалансированной.

Цены сохранились прежними, в официальном онлайн-магазине Apple iMac 27 можно купить по цене от 169 990 рублей, iMac 21,5 — от 99 990 рублей, iMac Pro — от 469 990 рублей.