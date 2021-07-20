За мусоровозами станут следить с помощью датчиков в России

Мусоровозы начнут передавать данные со своих датчиков в систему учета отходов. Как сообщили в Российском экологическом операторе, это делается для прослеживаемости отходов в стране. Во время пресс-конференции в ТАСС представители ППК РЭО также рассказали, какие датчики возможно будет поставить в будущем.

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, данные будут передавать в электронную систему на базе государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО).

«Сейчас все мусоровозы должны быть оснащены датчиками ГЛОНАСС, а также проходить весовой контроль на полигонах и объектах сортировки. В рамках этой системы мы доработаем прием данных телеметрии. Это позволит нам полностью прослеживать образование ТКО от начала до их места обработки. Главная задача — обеспечить прослеживаемость движения отходов, контролировать перемещения отходов от контейнера до сортировки и далее до переработчика», — отметил Буцаев.

Кроме существующих датчиков ГЛОНАСС и весового контроля РЭО предлагает оснащать мусоровозы дополнительными приборами. Это могут быть датчики на раму, которая автоматически поднимается и забрасывает мусор, они оценят вес и количество подъемов и спусков контейнера.

Датчик на ось определит нагрузку на машину, но здесь установка зависит от качества дорог. Топливный датчик на бак покажет, сколько расходуется топлива, благодаря этому датчику будет видно, на какой полигон машина возит отходы.

Еще один датчик может быть установлен на контейнеры. Здесь станет возможным определять загрузку баков. Сейчас в Москве проходит эксперимент в пилотном режиме. Установка таких датчиков позволит понять, как заполняются баки, какие контейнеры забирают, полные или не полные баки. После завершения пилота РЭО проанализирует полученные данные.

Российский экологический оператор провел 20 июля пресс-конференцию, посвященную системе прослеживаемости за отходами в стране. На ней представители компании рассказали о предложении РЭО усилить ответственность за сброс отходов в несанкционированных местах, например, прописать в КоАПе конфискацию мусоровозов.