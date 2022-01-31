Sony купила разработчика Halo и Destiny за $3,6 млрд

Японская компания Sony купила американскую студию Bungie, создавшую популярные игры Halo и Destiny. Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов.

«Bungie присоединяется к Sony Interactive Entertainment (SIE). <…> В SIE мы нашли партнера, который безоговорочно поддерживает нас во всем и который хочет ускорить наше видение создания развлечений для поколений, сохраняя при этом творческую независимость, которая бьется в сердце Bungie», — сообщила пресс-служба студии.

В японской компании отметили, что создатели игр продолжат быть независимыми. Американской студии позволят продолжить издаваться на разных игровых платформах.

«Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE», — подчеркнули в Sony.

Ранее о покупке производителя видеоигр Activision Blizzard заявила корпорация Microsoft. Компания создала такие игры, как Warcraft и Call of Duty. Сумма сделки составит более 68 миллиардов долларов.