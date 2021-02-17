YouTube запустит сервис коротких видео Shorts в США

YouTube планирует в течение нескольких недель запустить в США сервис коротких видеороликов YouTube Shorts. Сейчас сервис доступен только на территории Индии.

«В ближайшие недели мы начнем расширять бета-версию на США, открыв доступ к нашим инструментам еще большему количеству пользователей, создающих видео, чтобы они могли начать использовать YouTube Shorts», — говорится в сообщении, которое было размещено в официальном блоге YouTube.

Компания, как уточнил ТАСС, продолжит разработку нового сервиса.

О запуске сервиса коротких видеороликов YouTube объявил в сентябре. В блоге указано, что каждый день число просмотров в YouTube Shorts достигает 3,5 миллиарда.

YouTube Shorts позволяет создавать и загружать 15-секундные ролики. На сегодняшний день самый известный сервис для создания коротких видео — это TikTok. Аналогичные сервисы также были представлены в других популярных соцсетях — в Instagram и Snapchat.

Виталине из Украины всего 10 лет, но она уже имеет успешный YouTube-канал о животных. Слава к ней пришла после того, как она повесила на столб рекламу своего канала, написанную от руки. Фото объявления быстро разошлось по соцсетям, и теперь на нее подписаны 32 тысячи человек. Девочка живет в селе Зымна Вода и восемь месяцев ведет канал «Природа ТВ». Там она выкладывает короткие видео про животных, которые у нее живут.