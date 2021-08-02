YouTube запустил тест подписки Premium Lite с отключенной рекламой

Видеохостинг YouTube начал тестирование обычной премиум-подписки. Premium Lite позволит отключить рекламу без преимуществ для YouTube Music и фонового воспроизведения.

Стоимость подписки Premium Lite составит 6,99 евро в месяц, что чуть больше 600 рублей. Об этом сообщило издание The Verge.

Подписчикам будет доступен просмотр видео на YouTube без рекламы как в веб-версии, так и в приложениях, в том числе для Smart TV, а также YouTube Kids.

Тестирование ведут в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Premium Lite пока находится в экспериментальной стадии. Сервис не исключает, что в нее включат дополнительные опции. Решение о масштабировании примут на основе отзывов пользователей.

В подписку Premium входит отключение рекламы — и в YouTube Music тоже, — просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме. В России ее стоимость равняется 199 рублям в месяц. Европейцы платят за возможности Premium порядка 11,99 евро ежемесячно.

Реклама во всех опубликованных на платформе YouTube видео появилась с 1 июня.