YouTube впервые наградил за комментарий с миллионом лайков

YouTube впервые наградил за комментарий, который набрал более миллиона лайков. Приз получил видеоблогер и музыкант Сет Эферман, который первым прокомментировал клип Bad Guy 18-летней американской певицы Билли Айлиш.

Рассказ о премии он опубликовал на своем канале в YouTube. Администрация платформы вручила Эферману памятную табличку.

Блогер давно попросил видеохостинг наградить его за достижение, но в YouTube не реагировали на рекорд. Теперь же руководство платформы дало ответную реакцию.

Начинающий исполнитель записывает на своем YouTube-канале кавер-версии популярных хитов. В апреле он сделал пародию на песню Bad Guy. Композиция Айлиш получила новое воплощение: музыкант исполнил ее с помощью щетки для мытья посуды, диванной подушки и синтезатора. Эверман оставил под этим роликом подпись I’m the bald guy («Я — лысый парень»). На голове исполнителя действительно нет волос.

Комментарий вскоре набрал 1,7 миллиона лайков. Сначала СМИ обратили внимание на его запись, когда уже было около миллиона сердечек. Тогда Эферман написал об этом в Twitter, и еще десятки тысяч интернет-пользователей добавили пальцы вверх до миллиона.

Благодаря Bad Guy Билли Айлиш возглавила Billboard Hot 100. Лидерские позиции пришлось отдать рэперу Lil Nas X, которой с композицией Old Town Road занимал первое место в течение 19 недель.