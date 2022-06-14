YouTube упал по всему миру

Пользователи сообщили о проблемах в работе YouTube. Сбои наблюдаются у юзеров по всему миру, согласно данным Downdetector.

Свыше 2,5 тысячи сообщений от пользователей из разных стран о неполадках с видеохостингом зарегистрировано на Downdetector по состоянию на 21:10.

Большинство жалоб связаны с проблемами в работе сайта YouTube. Таких 53%. Еще 34% пользователей пожаловались на неработающее приложение. И еще 13% репортов — о неполадках во время стрима.

YouTube упал у пользователей в разных странах, в том числе в России, Великобритании и Нидерландах. На российском мониторинговом сервисе «Детектор сбоев» пользователи отметили, что у них пропали комментарии под видео, передало РИА «Новости».