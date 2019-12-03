YouTube уменьшил ограничения по возрасту для видеоигр

Сервис YouTube объявил, что со 2 декабря видео с постановочным или художественным изображением насилия будут чаще получать разрешение на публикацию. Речь идет об ослаблении ограничений по возрасту для видео с изображением жестокости в играх, в отличие от реальных съемок.

«Превратили индустию в козла отпущения». Профессиональные геймеры в США встали на защиту видеоигр Подробнее

В заявлении сервиса сказано, что количество требований к демонстрации насилия в роликах по играм будет сокращено. Однако на те записи, которые полностью сфокусированы исключительно на жестокости, все еще будут накладываться ограничения по возрасту.

В компании заявили, что между реальным насилием и его имитацией есть большая разница. Поэтому ограничения по возрасту будут ослаблены.

Обновление политики сообщества не меняет правил для рекламодателей.