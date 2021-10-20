YouTube станет онлайн-магазином на неделю

YouTube на неделю превратится в онлайн-магазин. Сервис начнет тестировать функцию покупок товаров прямо из видео. О том, как именно будут внедрять новую опцию, написали на сайте компании Google.

Первое шопинг-мероприятие будет длиться неделю. Его назвали YouTube Holiday Stream and Shop. Во время онлайн-ивента зрители смогут делать покупки напрямую из видео в ходе трансляции.

Такая функция поможет еще больше сократить путь между товаром и потребителем, потому что теперь не нужно будет переходить по ссылкам, чтобы найти желаемую вещь. Заказать ее можно будет, просто нажав на иконку корзины в левом нижнем углу экрана.

Первые тестирования YouTube провел еще в июле 2021 года, а теперь демонстрирует новый проект публике.

Партнерами YouTube Holiday Stream and Shop стали маркетплейсы Walmart, Samsung и Verizon. Заинтересованные зрители смогут в прямом эфире задать вопросы о товарах представляющим их блогерам. Праздничная презентация начнется 15 ноября. Зарубежные эксперты предположили, что в случае успешной кампании YouTube вполне сможет конкурировать с крупнейшими ретейлерами — Amazon или Alibaba.