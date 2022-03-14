YouTube пригрозили блокировкой в России при несоблюдении закона

YouTube ждет блокировка на территории России, если видеохостинг не будет следовать закону. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«YouTube должен следовать закону, либо будет заблокирован», — заявил Клишас в беседе с РИА «Новости».

На прошлой неделе YouTube объявил о незамедлительной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Еще раньше видеохостинг приостановил в России все способы монетизации.

Если YouTube начнет проводить пропагандистскую линию, тотально блокируя российский контент и максимально продвигая антироссийский, его ждет такая же участь, как и Facebook и Instagram, отметил в беседе с «360» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. При этом, по его собеседника, Facebook и Instagram, скорее всего, заблокируют надолго.

В полночь 14 марта завершилась процедура введения ограничений на доступ к Instagram на территории России. Такое решение власти приняли из-за размещения на этой платформе «информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан».

Это спровоцировало рост посещаемости социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также мессенджера Telegram. Эксперты считают, что только малая часть пользователей продолжит пользоваться Instagram, используя средства для обхода блокировок. А новой площадкой для блогеров, скорее всего, станет «ВКонтакте».