YouTube оштрафовали на $170 млн за сбор личных данных детей
Ведомство изучает, как видеохостинг обрабатывает данные детей младше 13 лет. Федеральный закон США требует согласия родителей, на то, чтобы компании могли собирать личные данные малышей и делиться им друг с другом.
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Сам YouTube заявляет, что его сервис предназначен для детей старше 13 лет, хотя некоторые малыши смотрят на сайте мультфильмы и слушают песни. В качестве доказательства того, что компания целенаправленно привлекала самую молодую аудиторию комиссия привела рекламные ролики производителей игрушек Mattel и Hasbro, которые показывались перед началом трансляции детских мультфильмов.
«YouTube рекламировал товары детям своих корпоративных клиентов. Но когда дело дошло до соблюдения закона компания заявила, что она не ориентирована на детскую аудиторию», — прокомментировал глава комиссии Джон Саймонс.
При этом у YouTube есть специальное приложение для детей под названием YouTube Kids, у которого есть и веб-версия. Но для того, чтобы открыть его требуется согласие родителей. Для этого перед открытием приложения от владельца требуют решить математические задачи, которые детям не под силу.
При этом данные с YouTube Kids компания не использует для рекламной деятельности. Но при это действительно собирает информацию, что смотрит ребенок, чтобы рекомендовать ему видео по интересам.
Теперь штраф к YouTube должен одобрить федеральный суд в Вашингтоне. На компанию Google штраф вряд ли повлияет. Главный офис Alphabet, куда входит интернет-гигант, в прошлом году заработал 30,7 миллиарда долларов чистой прибыли. Однако при этом это самый крупный штраф, который надзорное ведомство выписало Google. Хотя для сравнения, этот штраф достаточно маленький по сравнению с тем, сколько придется заплатить Facebook за сбор данных пользователей. Детище Цукерберга оштрафовали на пять миллиардов долларов.