Технологии 06 февраля 2024, 20:34 YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК Freepik

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Видеохостинг YouTube без указания причин заблокировал около 40 каналов региональных филиалов государственных телевизионных и радиовещательных компаний (ГТРК). Об этом сообщил RT.

В течение суток стали недоступны каналы ГТРК Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону, Брянска, Читы, Мурманска, Пскова, Томска, Перми, Вологды.

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Сотрудники компаний предположили, что причины блокировки — политические. Позиция видеохостинга противоречит информационной политике российских СМИ.

В ноябре ряд российских СМИ столкнулся с блокировкой в сервисе Google Discover. Сервис заблокировал сайты kp.ru и «Царьграда», они перестали получать трафик из рекомендаций, что сказалось на количестве просмотров.

В сентябре 2023 года министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что в России вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит.