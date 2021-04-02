Yota обновила возможности акции «Максимум на первый месяц»

Оператор связи Yota обновил возможности акции «Максимум на первый месяц». Благодаря ей клиенты могут при первом подключении получить две тысячи минут, а также безлимитные интернет и пакет СМС на 30 дней.

В первый месяц стоимость связи варьируется от 260 до 470 рублей — это зависит от региона России.

По истечении 30-дневного периода на телефон клиента придет СМС, оповещающее о том, что он сможет подключить рекомендованный пакет связи, основанный на его реальном потреблении.

Об этом рассказал директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских. По его словам, обновления позволят рекомендовать максимально подходящий тариф.

Благодаря обновлению можно рекомендовать удобный тариф, подстроенный под реальные потребности клиента. Это не только минуты и Гигабайты, но и безлимитные приложения Дмитрий Рудских.

В случае, если предложенный вариант не устроит пользователя, он сможет настроить количество минут и Гигабайтов самостоятельно.

Кроме того, абоненту удастся подключить безлимитный доступ к любимым приложениям, подчеркнул Дмитрий Рудских.