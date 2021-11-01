Yahoo! чуть не заблокировали в России из-за «Тайной любви»

Американский поисковик Yahoo! по ошибке попал в реестр пиратских сайтов в России. Страницу заблокировали в выдаче Маil.ru из-за жалобы от производителя сериала «Тайная любовь», написала газета «Коммерсант».

Yahoo! пополнил антипиратский реестр 26 октября. Причиной стало заявление о нарушении прав на «Тайную любовь». Жалобу подала компания «Стар Медиа Дистрибьюшн», входящая в группу Star Media, которая и производит сериал.

Источник в «крупной интернет-компании» назвал включение Yahoo! в список пиратских сайтов технической ошибкой. Собеседник отметил, что ошибка была со стороны правообладателя. И как только заметили, все исправили.

Согласно антипиратскому меморандуму, который был подписан между «Яндексом», Mail.ru и Rambler в 2018 году, сайты из этого реестра должны блокироваться во всех трех поисковиках. Но так поступил только поисковик Mail.ru, который держал блокировку Yahoo! в своей поисковой выдаче с 26 по 29 октября включительно. Представители «Яндекса» и Rambler заявили, что не применяли блокировку.

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