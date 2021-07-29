Xiaomi выпустит новый фитнес-браслет с интересной особенностью

Китайская компания Xiaomi выпустит новый фитнес-браслет из серии Mi Band. Стоимость гаджета будет значительно дороже своих предшественником, однако часы наделят интересной особенностью. Об этом сообщил GSMArena со ссылкой на утечку фотографий с презентации.

Новые часы будут обладать специальным дисплеем, угол обзора которого составит 360 градусов. Таким образом экран будет полностью окружать запястье пользователя. Держаться часы будут на специальной магнитной застежке, передала «Газета.ru».

Часы будут носить название Mi Band X. В качестве прототипа были выбраны часы Nubia Alpha, которые уже наделены прикрепленным к браслету круговым экраном. Специалисты рассказали также, что вес и ширина часов будут небольшими. Однако о технических особенностях новых Mi Band информации не поступало.

Ранее китайский Xiaomi первый раз в истории занял второе место на мировом рынке смартфонов и опередил Apple. Первую строчку в этом рейтинге занял Samsung.