Xiaomi выпустила бюджетный смартфон с рекордной батареей

Компания Redmi, которая является дочерним предприятием Xiaomi, 12 марта в Индии показала новую серию бюджетных смартфонов, состоящую из двух моделей — Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Эксперты назвали емкость аккумуляторов этих гаджетов рекордной.

Об этом сообщило издание GSMArena. У смартфонов установлены дисплей 6,67 дюйма, процессор Snapdragon 720G и камера на четыре сенсора.

Оба гаджета работают на батарее емкостью 5020 миллиампер-часов. Redmi Note 9 Pro поступит в продажу в Индии 17 марта, Redmi Note 9 Pro Max появится на прилавках 25 марта.

Устройства будут представлены в трех цветах — белом, черном и голубом. Цена Redmi Note 9 Pro Max стартует с 18 000 рублей. Стартовая цена Redmi Note 9 Pro — 15 500 рублей. Стоимость устройств будет меняться в зависимости от конфигурации. Всего предусмотрено три. Пока неизвестно, буду ли они продаваться где-то еще помимо Индии.

В начале марта дочерняя компания Xiaomi Black Shark представила свой самый мощный смартфон из новой флагманской линейки Black Shark 3, стоимостью от 33 тысяч.