Xiaomi Redmi 9A вышел на рынок России

Телефон продается за 7990 рублей.

Модель с экраном с диагональю 6,53 дюйма поддерживает разрешение 1600 на 720, а также HD+. Устройство собрано на базе процессора MediaTek Helio G25, тактовая частота которого составляет два Гигагерца.

Комплектация гаджета включает в себя 32 Гигабайта внутренней памяти. Мощность аккумулятора — пять тысяч Ампер-час.

Xiaomi Redmi 9A представлен в трех цветовых вариациях — изумрудный, небесный синий и гранитовый серый.