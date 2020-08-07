07 августа 2020, 16:13
Xiaomi Redmi 9A вышел на рынок России
Китайская компания Xiaomi вывела на рынок России свой новый смартфон Xiaomi Redmi 9A. Об этом сообщил портал Newinform.
Телефон продается за 7990 рублей.
Модель с экраном с диагональю 6,53 дюйма поддерживает разрешение 1600 на 720, а также HD+. Устройство собрано на базе процессора MediaTek Helio G25, тактовая частота которого составляет два Гигагерца.
Комплектация гаджета включает в себя 32 Гигабайта внутренней памяти. Мощность аккумулятора — пять тысяч Ампер-час.
Xiaomi Redmi 9A представлен в трех цветовых вариациях — изумрудный, небесный синий и гранитовый серый.