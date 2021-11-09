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    09 ноября 2021, 16:04

    Xiaomi разработает раскладной смартфон

    Смартфон-раскладушку разработают в Xiaomi

    Артур Блянихов

    Инсайдеры рассказали, что разработчики китайской компании Xiaomi готовят новую модель смартфона-раскладушки. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, гаджет получит характеристики высокого класса, среди которых — сверхбыстрая зарядка, чипсет от Qualcomm или Mediatek, OLED-экран с высокой частотой обновления изображения.

    В апреле этого года Xiaomi презентовала свой первый складной смартфон Mi Mix Fold, похожий конструкцией на модель Samsung Galaxy Fold.