Xiaomi разработает раскладной смартфон

Инсайдеры рассказали, что разработчики китайской компании Xiaomi готовят новую модель смартфона-раскладушки. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, гаджет получит характеристики высокого класса, среди которых — сверхбыстрая зарядка, чипсет от Qualcomm или Mediatek, OLED-экран с высокой частотой обновления изображения.

В апреле этого года Xiaomi презентовала свой первый складной смартфон Mi Mix Fold, похожий конструкцией на модель Samsung Galaxy Fold.