Xiaomi разблокировала смартфоны в Крыму

Xiaomi объявила о снятии блокировки со смартфонов, работу которых ограничили в Крыму и пяти странах. Об этом сообщило издание Global Times со ссылкой на представителя китайской компании.

По словам собеседника издания, блокировка гаджетов не была направлена против каких-либо регионов или стран. Ограничить работу смартфонов решили для предотвращения контрабанды на тех рынках, где компании нет официально.

«Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы», — заявил представитель Xiaomi.

Как отметило издание, экспортная политика компании не разрешает клиентам вывозить устройства в регионы, в которых нет официального представительства Xiaomi. При этом, по данным СМИ, клиенты компании в последнее время стали все чаще покупать гаджеты в одном месте и использовать их в других странах.

Ранее форум XDA-developers сообщил, что Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана и Крыма.