Xiaomi презентовала необычный смартфон. Экран покрывает его целиком

Китайская компания Xiaomi представила необычный смартфон Mi Mix Alpha. Его главная особенность состоит в том, что площадь экрана устройства составляет 180,6% лицевой поверхности. А все из-за того, что часть экрана оказалась на задней панели.

В гаджете отсутствует фронтальная камера. Ведь селфи можно сделать и на основную. В Xiaomi рассказали, что на задней поверхности экрана может отображаться полезная информация: данные о полете, навигатор или «умный дом».

У смартфона есть новый 108-мегапиксельный датчик камеры Samsung с разрешением 12032×9024 пикселей. Еще в него внедрили две другие камеры — 20-мегапиксельная (ультраширокоугольный объектив) и 12-мегапиксельная (телеобъектив). Китайская компания заявила, что теперь при приближении снимки не будут терять качество. Об этом сообщила «Российская газета».

Новый телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 855+ и поддерживает 5G. У него — 12 гигабайта оперативной памяти и 512 гигабайта встроенной. Разговорный динамик поместили под дисплеем. Устройство быстро заряжается.

Цена новинки оказалась заоблачной — 19 999 юаней (примерно 2800 долларов или 180 тысяч рублей). В мелкосерийное производство смартфон может поступить до конца года. Когда стартуют продажи Mi Mix Alphа, неизвестно.