    03 марта 2020, 10:37

    Xiaomi презентовала геймерский смартфон Black Shark 3

    Ольга Ситникова

    Китайская корпорация сегодня представит новый геймерский смартфон Black Shark 3. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Разработчики создали базовую модель Black Shark 3 из платформы Snapdragon 865 и экрана с разрешением 2К с кадровой частотой 90 Гц. Пользователи смогут делать снимки на тройную камеру.

    Аккумулятор смартфона имеет емкость 4720 мАч.

    За новое устройство придется заплатить 430 долларов, а за его Pro-версию — 470 долларов.

    Ранее стало известно, в чем Black Shark 3 обходит iPhone 11 Pro и OnePlus 7T Pro.