Xiaomi презентовала геймерский смартфон Black Shark 3

Разработчики создали базовую модель Black Shark 3 из платформы Snapdragon 865 и экрана с разрешением 2К с кадровой частотой 90 Гц. Пользователи смогут делать снимки на тройную камеру.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4720 мАч.

За новое устройство придется заплатить 430 долларов, а за его Pro-версию — 470 долларов.

Ранее стало известно, в чем Black Shark 3 обходит iPhone 11 Pro и OnePlus 7T Pro.