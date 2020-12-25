Xiaomi представит сразу 3 гибких смартфона

По данным источника, гибкий экран одного из смартфонов будет огибать корпус аппарата в сложенном виде. Дисплей защитят особым тонким стеклом Samsung UTG. Кодовое имя смартфона — Cetus. По неофициальной информации, его оснастят 108-мегапиксельной камерой и Android 11 «из коробки». Частота обновления дисплея составит до 120 Гц.

Вторая новинка будет складываться «лицом внутрь» ради защиты экрана в сложенном виде от царапин и повреждений. Третий смартфон, предположительно, напомнит Samsung Galaxy Z Flip и Moto Razr 2019.

Компания позже объявит дату презентации и стоимость смартфонов.

Росс Янг назвал 2021 год для Xiaomi временем, когда компания будет находиться на пике популярности.

Xiaomi представила свой первый прототип складного смартфона с гибким дисплеем в начале 2019-го.

В 2021 году ожидается анонс гибких смартфонов Google, OPPO и Vivo. По прогнозам аналитиков, в 2022-м объем мирового рынка гибких сотовых аппаратов достигнет 22 миллионов единиц.