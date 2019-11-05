Xiaomi представила «убийцу» Apple Watch. Видео

Презентация умных часов Xiaomi Mi Watch состоялась в Пекине. Гаджет внешне похож на Apple Watch, но при этом он должен быть вдвое дешевле и вдвое функциональнее, чем у конкурентов.

Корпус смарт-часов производитель изготовил из нержавеющей стали, браслет может быть выполнен из того же материала. Кроме того, его можно поместить в силиконовый ремешок: замена не представляет никакого труда. Одновременно с Xiaomi Mi Watch компания представила и лакшери-версию продукта: Xiaomi Mi Watch Privilege Edition с сапфировым стеклом и другими неочевидными люксовыми удобствами.

Часы работают под управлением операционной системы MIUI for Watch. Это та самая ОС, которая мастерски подпилена из отлично зарекомендовавшей себя мобильной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi и Redmi. Смарт-часы оснащены центральным процессором Snapdragon Wear 3100, который поддерживает 4G. Тактовая частота этого четырехъядерного чипсета 1,2 ГГц. Емкость аккумулятора составляет 570 мАч. Это значит, что часы способны как минимум двое суток отработать в автономном режиме без единой подзарядки.

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Xiaomi Mi Watch поддерживают NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Они достаточно громкие, чтобы без проблем принять звонок или проиграть трек-другой из аудиоподборки пользователя. Часы поддерживают eSIM: это значит, что владельцы смогут пользоваться автономной сотовой и мобильной связью. На тыльной стороне расположено несколько датчиков, в том числе сердечного ритма.

В Китае уже открыт предзаказ новинок. Предполагается, что в России продажи гаджета начнутся 11 ноября. Ориентировочная цена на Xiaomi Mi Watch — 14 тысяч рублей. Xiaomi Mi Watch Privilege Edition ожидают по цене на 10 тысяч дороже.