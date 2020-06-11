Xiaomi представила Redmi 9 в Европе

Данная модель представлена в трех оттенках: зеленом, фиолетовом и черном. Задняя панель не оставляет на себе отпечатки пальцев. Главное преимущество Redmi 9 — мощный аккумулятор на 5020 мА*ч и модуль NFC.

Аппарат оснащен Full HD+ IPS-экраном на 6,53 дюйма и каплевидным вырезом, где установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера четверная с главным датчиком на 13 Мп. Остальные модули на 8, 5 и 2 Мп. Среди них широкоугольный модуль, макрокамера и датчик глубины. Сканер отпечатков пальцев находится на задней крышке.

В Европе базовая модель на 3 Гб оперативный памяти стоит 150 евро (11,7 тысячи рублей), а версия на 4 Гб — 180 евро (14 тысяч рублей). На российском рынке смартфоны должны появиться в ближайшее время.