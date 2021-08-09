09 августа 2021, 20:50
Xiaomi представила новый монитор Redmi
Китайская компания Xiaomi презентовала новый 27-дюймовый монитор с разрешением 2K под брендом Redmi, продажи которого стартуют 10 августа. Об этом сообщил портал New Inform.
Монитор получил стандартное аудиогнездо и цифровой интерфейс HDMI 1.4. Максимальная яркость монитора достигает 300 кд/м2, а контрастность — 1000:1. Как и у большинства моделей, углы обзора достигают по вертикали и горизонтали 178 градусов. Стоимость устройства составит 216 долларов. Пока оно будет представлено только на китайском рынке.