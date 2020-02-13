Xiaomi представила юбилейные флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro

Оба флагманских смартфона получили так называемые «дисплеи-водопады», когда края по бокам загнуты. Диагональ у телефонов составляет 6,67 дюйма. Фронтальная камера врезана прямо в экран в верхнем левом углу.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro оснащены модулями для работы в сетях 5G и Wi-Fi 6. Объем оперативной памяти составляет восемь или 12 гигабайт, хранилище может быть 128, 256 или 512 Гигабайт, в зависимости от модификации.

Смартфоны получили более мощную камеру, причем та, что в версии Pro, уже получила первые места от критиков DxOMark.

Оба смартфона поддерживают беспроводную и реверсивную зарядку. Батарея у Mi 10 чуть мощнее, чем у его профессиональной версии: 4780 мАч против 4500 мАч. Зарядить смартфон полностью можно будет за 65 минут.

В Китае новые смартфоны начнут продаваться 18 февраля. Цены на Xiaomi Mi 10 будут начинаться от 3999 юаней (36500 рублей), на Mi 10 Pro — от 4999 юаней (45600 рублей).

Глобальную презентацию флагманов Xiaomi ждут 23 февраля.