Xiaomi порадовала женщин уникальной клавиатурой

Одним внешний вид новинки напомнил палетку с тенями, другим — набор помады и блеска для губ. Производитель настаивает на последнем. Большинство цветов клавиш розового и красного цвета, есть белые, голубые и коричневые кнопки. Ни один из оттенков не повторяется. Производитель уверяет, что краска была нанесена на каждую клавишу по технологии ColorStay, а потому не следует бояться потери яркости или стирания цветового покрытия.

Источник фото: AliExpress

LoFree Lipstick не имеет дополнительной цифровой клавиатуры. Клавиш всего 79. У каждой есть подсветка. Клавиатура механическая, у кнопок глубокий ход, а нажатие на них чем-то напоминает работу на печатной машинке. Только усилий прикладывать приходится существенно меньше.

Весит устройство около 800 граммов. Его можно подключить к компьютеру как по проводу microUSB, так и через Bluetooth. Емкость аккумулятора — 4000 миллиампер-часов. Клавиатура легко интегрируется как с операционной системой Windows, так и с macOS. Гаджет может облегчить набор текста на смартфонах Android и iOS.

Если устройство некоторое время не используется или его нужно положить в сумку, лицевая часть клавиатуры закрывается прозрачной пластиковой крышкой, что еще больше усиливает сходство с набором косметики. Производитель уверяет, что каждую клавишу при необходимости можно легко снять, почистить и поставить на место.

Пока что LoFree Lipstick можно купить только в Китае за 658 юаней (примерно 6 тысяч рублей). Возможно, девайс со временем поступит и в глобальную продажу.

К слову, женские клавиатуры уже некогда удивляли мир. В 2007 году покупателям была предложена клавиатура для блондинок. Она сделана из розового пластика и соединяется с компьютером через USB. Вместо привычных обозначений многих клавиш производитель решил пошутить над персонажем анекдотов — девушки со светлыми волосами и не очень высоким интеллектом. Обычно на пробеле нет никаких надписей, но на клавиатуре для блондинок он обозначен как сама длинная кнопка. Enter назвали самой большой кнопкой, Esc содержит короткую и емкую надпись «Нет!». Группа функциональных клавиш определена как «ненужные кнопки».