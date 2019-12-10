Xiaomi показала новый Redmi K30. Смартфон назвали убийцей флагманов

Компания Xiaomi представила новый смартфон своего дочернего бренда — Redmi K30. Производитель позиционирует гаджет как «убийцу флагманов» и одно из самых доступных устройств с 5G.

Презентацию новой модели транслировали в YouTube. Redmi K30 оснастили IPS-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма. Любители селфи смогут оценить двойную фронтальную камеру с разрешением 2 и 20 мегапикселей. Основная камера на 64 мегапикселя находится на задней панели вместе с тремя дополнительными.

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 765G. С его помощью модель поддерживает сети 5G. При этом в некоторых странах модель выйдет только с 4G.

По словам производителя, Redmi K30 является самым бюджетным гаджетом среди тех, что работают в сетях пятого поколения.

За смартфон с 4G покупателям придется отдать порядка 1,6 тысячи юаней (около 14 тысяч рублей). Модель устройства с поддержкой 5G обойдется в две тысячи юаней, или порядка 18 тысяч рублей.