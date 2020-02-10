Xiaomi показал дизайн Mi 10 и назвал дату презентации

Как сообщило издание Android Authority со ссылкой на аккаунт Xiaomi в Weibo, новый гаджет оснащен экраном с закругленными краями. Фронтальная камера будет расположена в левом верхнем углу. Четыре сенсора камеры и вспышка будет находиться на задней панели смартфона. Другие характеристики девайса не разглашались.

В новой серии компания выпустить два смартфона — Mi 10 и Mi 10 Pro. Они будут работать на основе SoC Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Mi 10 и Mi 10 Pro получат 6,5-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Смартфон Ми 10 Pro в комплектации 12GB RAM + 128GB будет стоить 545 долларов (почти 35 тысяч рублей). В Китае он поступит в продажу 18 февраля.

Базовый флагман Mi 10, как ожидается, будет стоить 444 долларов (28,5 тысяч рублей). Он появится на прилавках 14 февраля. В Европе серия Mi 10, скорее всего, будет выпущена в первую неделю марта.

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объявили о планах по созданию платформы «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA). Она будет работать как Google Play, и по замыслу создателей поможет китайским компаниям выйти на иностранные рынки.