Xiaomi опровергла блокировку своих смартфонов в Крыму

Китайская компания Xiaomi прокомментировала сообщения о блокировке своих смартфонов на территории Крыма. Производитель не получал обращений о проблемах с работой устройств, сообщила Lenta.ru.

В Xiaomi заявили, что им не поступало ни одного обращения по поводу блокировки смартфонов на территории Европы и стран СНГ.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили ТАСС, что им также не поступало жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму.

Представители пяти сервисных центров в Севастополе рассказали РИА «Новости», что читали публикации о предполагаемых блокировках, однако к ним никто не обращался из-за таких проблем. В сервис-центрах предположили, что либо таких случаев мало, либо это фейковые сообщения. В одном из салонов не исключили, что речь могла идти о блокировке смартфонов Xiaomi, купленных в Китае.

О том, что смартфоны Xiaomi якобы начали блокировать в Крыму, а также в Иране, Сирии, КНДР и Судане, ранее сообщили на сайте разработчиков XDA-developers. Один из пользователей Reddit, проживающий на Кубе, рассказал, что его телефон, который он купил в России, перестал работать. На экране появилось сообщение о том, что устройство не сертифицировано для использования в регионе.

Ранее сообщалось о новой функции, которая запретит устанавливать на смартфоны Xiaomi сторонние приложения.