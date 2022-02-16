Компании Xiaomi и Mercedes создали новый игровой смартфон. Базовую версию гаджета назвали Redmi K50, а специальную — Mercedes F1. Об этом сообщило издание Android Authority.

Специальная версия нового смартфона отличается от базовой лишь логотипом Mercedes на задней панели устройства. Разработчики оснастили гаджет 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и процессором Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон имеет восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора Redmi K50 составляет 4,7 тысячи миллиампер-часов. Смартфон сможет заряжаться всего за 17 минут.

Как заявили специалисты компании, смартфон оборудован специальной системой охлаждения. Устройство позволяет отводить тепло от процессора и других частей гаджета. Еще Redmi K50 имеет два настраиваемых курка, которые смогут оценить геймеры. Дисплей закрыли каленным стеклом Gorilla Glass Victus.

Приобрести новый смартфон можно будет в синем цвете, а также серебристом и черном. Начало продаж Redmi K50 запланировано на пятницу, 18 февраля.