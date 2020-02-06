Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo создадут платформу-конкурента Google Play

Компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют создать платформу, которая поможет создателям выйти на иностранные рынки и предоставит им загрузку в несколько цифровых магазинов.

Это будет называться «Глобальный альянс разработчиков услуг» (GDSA), задуманный как альтернатива Google Play. Пока загружать приложение с нескольких магазинов могут только китайские разработчики, так как в КНР есть множество аналогов Google Play.

Эксперты говорят, что у каждой из четырех компаний есть свои плюсы в разных регионах: Huawei больше пользуется спросом в Европе, Vivo и Oppo в Юго-Восточной Азии, а Xiaomi — в Индии.

GDSА станет серьезным конкурентом Google Play, потому как предложит разработчикам более выгодные условия. Но пока не определена доля каждой компании в проекте, аналоги которого, к слову, ранее не были успешны.

Среди первых стран запуска источники агенства Reuters называют Индию, Индонезию и Россию. На Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo сейчас приходится 40,1% мировых поставок смартфонов. У Oppo, Vivo и Xiaomi также есть доступ к сервисам Google на международных рынках, тогда как Huawei потеряла его в прошлом году после обострения отношений между США и Китаем.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Google находился в эпицентре ряда крупных скандалов, связанных с монополизмом, приватностью и сбором данных, что не очень хорошо отразилось на компании.