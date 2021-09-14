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    14 сентября 2021, 12:51

    Xiaomi анонсировала умные очки

    Полина Гребенщикова

    Компания Xiaomi разработала умные очки, которые впоследствии смогут заменить смартфон. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на The Verge.

    Xiaomi анонсировала умные очки

    Умные очки Xiaomi Smart Glasses — это автономное устройство на базе Android. Для работы их не нужно подключать к смартфону. Гаджет представляет собой обычные очки со встроенным дисплеем с функцией AR.

    В очки встроены четырехъядерный процессор Arm, модули Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятор и пятимегапиксельная камера. Вес очков — 51 грамм.

    В компании объяснили что в устройстве использована монохромная система MicroLED вместо OLED, имеющая более высокую плотность пикселей и долгий срок службы. Кроме того, MicroLED позволяет сделать дисплей меньше.

    Представители компании уверены, что смарт-очки смогут полностью заменить смартфон. Однако когда они появятся в продаже, неизвестно.

    Это не единственная разработка компании за последнее время. В августе Xiaomi представила собаку-робота CyberDog.