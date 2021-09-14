Xiaomi анонсировала умные очки

Компания Xiaomi разработала умные очки, которые впоследствии смогут заменить смартфон. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на The Verge.

Умные очки Xiaomi Smart Glasses — это автономное устройство на базе Android. Для работы их не нужно подключать к смартфону. Гаджет представляет собой обычные очки со встроенным дисплеем с функцией AR.

В очки встроены четырехъядерный процессор Arm, модули Wi-Fi и Bluetooth, аккумулятор и пятимегапиксельная камера. Вес очков — 51 грамм.

В компании объяснили что в устройстве использована монохромная система MicroLED вместо OLED, имеющая более высокую плотность пикселей и долгий срок службы. Кроме того, MicroLED позволяет сделать дисплей меньше.

Представители компании уверены, что смарт-очки смогут полностью заменить смартфон. Однако когда они появятся в продаже, неизвестно.

Это не единственная разработка компании за последнее время. В августе Xiaomi представила собаку-робота CyberDog.