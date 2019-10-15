Xiaomi анонсировал смартфон Redmi K30 с модемом 5G
Вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг анонсировал новый смартфон Redmi K30, который получит поддержу сетей пятого поколения, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, смартфон оснащен двойной врезанной камерой, которая, как и у Samsung Galaxy S10+, размещена в том же правом углу. Устройство, поддерживающее автономные и неавтономные сети (SA и NSA), построено на платформе Qualcomm — Snapdragon 7 Series 5G.
Прочие технические характеристики девайса разработчики предпочли оставить в секрете. Также неизвестна стоимость новинки и дата ее официальной презентации.