Xiaomi анонсировал скорое появление Mi 10T и Mi 10T Pro в РФ

По данным издания, панель гаджетов покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 5. Они оснащены Full HD±дисплеем с диагональю 6,67. Частота обновления составляет 144 Гц.

Mi 10T Pro получил восемь Гбайт ОЗ и 256 Гбайт на накопителе. У Mi 10T 128 Гбайт постоянной памяти. Уточняется, что Mi 10T будет продаваться за 44 990 рублей. Цена на Mi 10T Pro — 49 990 рублей.