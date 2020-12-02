02 декабря 2020, 23:34
Xiaomi анонсировал скорое появление Mi 10T и Mi 10T Pro в РФ
В ближайшем будущем на российском рынке стартуют продажи флагманских смартфонов Mi 10T и Mi 10T Pro от китайской компании Xiaomi. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, панель гаджетов покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 5. Они оснащены Full HD±дисплеем с диагональю 6,67. Частота обновления составляет 144 Гц.
Mi 10T Pro получил восемь Гбайт ОЗ и 256 Гбайт на накопителе. У Mi 10T 128 Гбайт постоянной памяти. Уточняется, что Mi 10T будет продаваться за 44 990 рублей. Цена на Mi 10T Pro — 49 990 рублей.