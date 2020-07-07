X5 запускает сервис экспресс-доставки «Около»

Пандемия поспособствовала бурному развитию сервисов экспресс-доставки. Многолетний лидер розничного ретейла — X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — объявил о запуске единого сервиса экспресс-доставки под новым брендом «Около».

Сервисы экспресс-доставки товаров из торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» Х5 начала запускать с 2019 года. Сегодня это одни из наиболее популярных вариантов, которые выбирают жители для дистанционных покупок. Чтобы оптимизировать процессы, а также обеспечить единый стандарт качества, компания разработала и запустила технологическую платформу экспресс-доставки.

Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях «Пятерочка Доставка» и «Перекресток. Быстро», но доставлять заказы уже из 439 магазинов X5 в пяти крупнейших городах будут курьеры сервиса «Около». Операционная модель построена на партнерстве с малыми компаниями по экспресс-доставке, которые привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5.

Все курьеры будут работать в форме под брендом «Около». На первом этапе планируется, что технологическая платформа и сервис будут ориентированы только на доставку из торговых сетей X5. Позднее могут быть подключены и другие участники рынка еды. В названии сервиса «Около» заложена идея «знакомой и близкой доставки в родном районе». По задумке разработчиков, это создает чувство причастности к жизни местного сообщества.

На первом этапе к сервису «Около» подключено уже около 50% курьеров, которые доставляют заказы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Взаимодействие с курьерами осуществляется через мобильное приложение, где они получают задания на доставку и делают отметки о статусе маршрута.

«Индустрия экспресс-доставки развивается быстрыми темпами. Мы ищем инновационные подходы для ведения бизнеса, которые востребованы на фоне непростой ситуации в стране и мире. Компания создала условия для новых направлений: упрощены многие процедуры, ускорены процессы принятия решений. Пандемия дала новый импульс для быстрого развития цифровых сервисов и потребительского опыта», — отметил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Он уточнил, что в период с марта по май этого года наблюдался взрывной рост интереса к онлайн-сервисам X5. Из-за этого было принято решение о создании единой платформы экспресс-доставки для всех форматов компании. Ранее в Х5 сообщили, что общая выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и экспресс-доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» только в мае составила 2,37 миллиарда рублей, а прирост относительно апрельских показателей — 40%.

В мае количество заказов, доставленных через все онлайн-платформы, входящие в Х5, превысило 714 тысяч. Средний чек — 4813 рублей в онлайн-супермаркете Perekrestok.ru и 1 849 рублей при экспресс-доставке из магазинов у дома и супермаркетов. Х5 прогнозирует дальнейший рост рынка онлайн-продаж продуктов питания в России, а также увеличение своей рыночной доли в 2020 году и далее в сегменте доставки продуктов.