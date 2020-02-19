    19 февраля 2020, 20:17

    Word, Excel и PowerPoint объединили в одно приложение

    Александра Каширина

    Microsoft разработала новое приложение Office для мобильных устройств. Оно совместило в себе функции Word, Excel и PowerPoint.
    Word, Excel и PowerPoint объединили в одно приложение

    Приложение уже доступно на платформе Google Play. Его можно будет также подключать к хранилищу OneDrive, позволяющему переносить файлы с одно устройства на другое. Office можно будет закачать в смартфоны с ОС Android.

    Базовые функции Word, Excel и PowerPoint доступны бесплатно, а для расширенных возможностей требуется подписка Office 365. Компания сообщила, что их можно получить в рамках суперприложения или скачать их отдельно.

    С помощью Office можно создавать и редактировать документы и заметки на смартфоне, конвертировать тексты в разные форматы, добавлять таблицы и создавать PDF-файлы.

    Но не все новости, связанные с Microsoft такие позитивные. Ранее сообщалось, что после очередного неправильного обновления Windows 10 стала уничтожать файлы пользователей после обновления.