Windows упростила установку драйверов

В ОС Windows теперь можно будет вручную устанавливать драйвера. Это облегчит установку ПО и позволит позволить пользователям более точно настроить систему под себя.

Как сообщил портал Windows Latest, в последнем обновлении Windows 10 был изменен Центр обновления. В нем появился раздел «Дополнительные обновления», где будут появляться новые версии ПО для экстра оборудования, включая видеокарту, аудиосистему и другое. Можно будет установить все или только что-то конкретное.

Предполагается, что каждое обновление разработчики подробно опишут, чтобы пользователи понимали, как это изменит работу устройства и что случится, если установить драйвера неправильно.

В самой корпорации указывают, что эти нововведения помогут избежать некоторые проблемы и избавят людей от необходимости устанавливать все обновления одновременно. Эти новые функции можно будет опробовать уже в ближайшие сутки.

Недавно стало известно о другой новинке Microsoft — разработчики создали новое приложение Office для мобильных устройств, которое совместило в себе функции Word, Excel и PowerPoint.