Windows 7 отобрала у пользователей право выключать компьютер
Такие жалобы появились на Reddit и посвященных Windows форумах от пользователей Windows 7. Люди говорят, что при выключении компьютера на экране появляется надпись: «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера».
Производитель софта — компания Microsoft — пока не прокомментировала эти сообщения. Но пользователи не стали ждать объяснений корпорации и сами придумали план действий. На Reddit появилась эта инструкция:
— в командную строку (Win+R) введите «Gpedit.msc»;
— далее следуйте следующим путем: Computer settings\Windows settings\Security settings\Local policies\Security options;
— дважды кликните на User Account Control: RUN all Administrator во вкладке Admin approval;
— еще раз откройте командную строку, введите gpupdate /force;
— перезагрузите компьютер (shutdown -r в командной строке).
Microsoft перестала поддерживать и обновлять Windows 7 с 14 января 2020 года. Последний официальный апгрейд оказался проблемным. Ранее стало известно, что у пользователей возникли трудности с обоями рабочего стола.