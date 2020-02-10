Windows 7 отобрала у пользователей право выключать компьютер

Последнее обновление Windows 7 принесло пользователям лишнюю головную боль. Они рассказали, что операционка не дает им выключать компьютер. Якобы у них для этого «недостаточно прав».

Такие жалобы появились на Reddit и посвященных Windows форумах от пользователей Windows 7. Люди говорят, что при выключении компьютера на экране появляется надпись: «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера».

Производитель софта — компания Microsoft — пока не прокомментировала эти сообщения. Но пользователи не стали ждать объяснений корпорации и сами придумали план действий. На Reddit появилась эта инструкция:

— в командную строку (Win+R) введите «Gpedit.msc»;

— далее следуйте следующим путем: Computer settings\Windows settings\Security settings\Local policies\Security options;

— дважды кликните на User Account Control: RUN all Administrator во вкладке Admin approval;

— еще раз откройте командную строку, введите gpupdate /force;

— перезагрузите компьютер (shutdown -r в командной строке).

Microsoft перестала поддерживать и обновлять Windows 7 с 14 января 2020 года. Последний официальный апгрейд оказался проблемным. Ранее стало известно, что у пользователей возникли трудности с обоями рабочего стола.