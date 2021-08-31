Компания Microsoft анонсировала выход новой операционной системы Windows 11. Релиз наметили на 5 октября. Разработчики собрали очередную версию популярной ОС в угоду геймерам. Об этом сообщили в блоге Microsoft.

«Сегодня мы рады объявить, что Windows 11 станет доступной 5 октября 2021 года. В этот день начнется бесплатное обновление Windows 10, а компьютеры с предустановленной Windows 11 получат доступ для загрузки покупки», — говорится в сообщении компании.

В Microsoft рассказали об обновленном графическом и звуковом дизайне, улучшенном под мультизадачность оформлении и поддержке современного программного обновления. В систему интегрировали Xbox Game Pass для максимального удобства пользователей, которые увлекаются видеоиграми. Windows 11 представили как самую удобную ОС для геймеров за всю историю.

На прошлой неделе специалисты Microsoft разослали участникам программы бета-тестирования Insider Preview письма, в которых предупредили о нестабильности первых версий Windows 11.