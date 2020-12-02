Windows 10 будет обновляться чаще и по частям

В 2021 году Microsoft изменит параметры обновления Windows 10. Функции, которые развиваются независимо от разработки операционной системы, будут менять по мере необходимости через Windows Feature Experience Pack. Ждать полгода до выпуска крупного пакета обновлений будет не нужно.

О новом формате сообщается в блоге Windows. Речь идет о функциях, которые не являются отдельными приложениями. То есть обновят не условный «Блокнот», а какой-то параметр, делающий, к примеру, эту программу удобнее для планшета. Серьезные изменения будут происходить, как и раньше — весной и осенью.

Пользователи получат Feature Experience Pack через центр обновления Windows. В первом, тестовом релизе этого пакета число обновлений невелико. Появилась функция «Набросок на фрагменте экрана», с помощью которой снимок экрана можно сразу сохранить, вставив в нужную папку в «Проводнике».

Также на устройствах «два в одном» (ноутбук с сенсорным экраном) сенсорная клавиатура теперь может разделяться на две части.

В будущем компания обещает больше изменений, которые будут происходить регулярно.