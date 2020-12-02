Windows 10 будет обновляться чаще и по частям
О новом формате сообщается в блоге Windows. Речь идет о функциях, которые не являются отдельными приложениями. То есть обновят не условный «Блокнот», а какой-то параметр, делающий, к примеру, эту программу удобнее для планшета. Серьезные изменения будут происходить, как и раньше — весной и осенью.
Пользователи получат Feature Experience Pack через центр обновления Windows. В первом, тестовом релизе этого пакета число обновлений невелико. Появилась функция «Набросок на фрагменте экрана», с помощью которой снимок экрана можно сразу сохранить, вставив в нужную папку в «Проводнике».
Также на устройствах «два в одном» (ноутбук с сенсорным экраном) сенсорная клавиатура теперь может разделяться на две части.
В будущем компания обещает больше изменений, которые будут происходить регулярно.